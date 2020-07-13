BİST117.741-0.56EURO7.820.52USD6.860.12ALTIN399.400.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD haziranda 864 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
    ABONE OL
    13.07.2020 - 22:22 | | AA

    ABD haziranda 864 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

    ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda 864 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    ABD haziranda 864 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

     

    Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

    Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı, 864 milyar dolara yükseldi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 8,4 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

    Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 863 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, mayısta ise 398,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

    Bütçe açığında haziran ayında görülen rekor yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilen programlar kapsamında yapılan güçlü harcamalar ve vergi gelirlerindeki azalış etkili oldu.

    Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 223 artarak 1,1 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 28 azalışla 240,8 milyar dolara geriledi.

    Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 2,7 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 747,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

    Mali yılın ilk 9 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artarak 5 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 13 azalışla 2,2 trilyon dolara geriledi.

    ABD hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuştu.

    Bakan Soylu'dan Yıldırım-1 Cudi operasyonu ile ilgili açıklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-1 Cudi operasyonuna değinerek "Bugün Cudi’de, 15 Temmuzdaki en genç şehidimiz olan Halil İbrahim Yıldırım anısına başlattığımız 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacaktır." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    22 yaşındaki Eylem 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    22 yaşındaki Eylem 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

    Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

    Sıradaki Haber