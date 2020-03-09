ABD hisse senedi piyasalarının gerilemesi bekleniyor

ABD'de hisse senedi piyasalarının koronavirüs endişeleri ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisi ile son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.

S&P 500 vadeli endeksi şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 4,8 düşüşle 2821,80 puandan işlem görüyor, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin vadelisi de yüzde 4,87 kayıpla 24.534 puan seviyesinden işlem görüyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma günü yüzde 0,98 kayıpla 25864,78, S&P 500 Endeksi ise yüzde 1,71 düşüşle 2972,37 puandan kapanmıştı.

Şu sıralarda Avrupa'da FTSE 100 Endeksi Cuma gününe göre yüzde 5,78 düşüşle 6,073 puandan, Dax yüzde 5,72 kayıpla 10881,76 puandan ve yüzde 6,32 düşüşle 4814,52 puandan işlem görüyor.