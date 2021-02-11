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HaberlerEkonomi Haberleri ABD ocakta 162,8 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
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11.02.2021 - 00:26 | | AA

ABD ocakta 162,8 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta 162,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD ocakta 162,8 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

 

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek 2021 mali yılının ocak ayında federal hükümetin bütçe açığı 162,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bütçe açığının 150 milyar dolar olması tahmin ediliyordu. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 32,6 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Hükümetin gelirleri, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artarak 384,7 milyar dolar olurken, harcamaları yüzde 35,2 artarak 547,5 milyar dolara yükseldi.

DÖRT AYLIK BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 89 ARTTI

Ülkede, 2020 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artarak 735,7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 389,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 1,9 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 0,9 artışla 1,2 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.

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