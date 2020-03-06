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    06.03.2020 - 01:35 | | AA

    ABD Senatosu'ndan koronavirüs için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

    ABD Senatosu, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı kabul etti.

    ABD Senatosu'ndan koronavirüs için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

     

    Senato Tahsisat Komitesi Başkanı Senatör Richard Shelby ve Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi Başkanı Nita Lowey'nin çarşamba günü belirlenen rakam üzerinde anlaşmasının ardından Senato bütçe tasarısını oylamaya sundu.

    Genel Kuruldaki oylamada 1'e karşı 96 "evet" oyu alan söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçerek imzalanması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.

    Söz konusu 8,3 milyar dolarlık bütçenin federal, eyalet ve yerel halk sağlık kurumlarının koronavirüs salgınına karşı tedavi geliştirmesi, laboratuvar testleri, enfeksiyon kontrolü ve enfekte şahıslarla temas etmiş olabilecek kişilerin izlenmesi için kullanılması öngörülüyor.

    Diğer yandan Demokratlar, bütçeden pay alacak özel ilaç firmalarının üretecekleri aşının makul bir fiyattan satılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler ise bu talebe "firmaları caydırabileceği" gerekçesiyle karşı çıktı.

    Senator Paul'dan "hayır" oyu

    Öte yandan tasarıya tek hayır oyu veren senatörün Cumhuriyetçi Rand Paul olması dikkati çekti.

    Oylama öncesinde açıklama yaparak salgın ile mücadele için ayrılan bütçenin fazla olduğunu ve ülkenin dış yardım hesaplarından karşılanması gerektiğini vurgulayan Paul, Kovid-19'un fazla abartıldığını ima etti. Paul, "Korkumuzun veya aciliyetin sorumsuzca davranmamıza ve aklımızı kaybetmemize sebebiyet vermesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

    Söz konusu tasarı, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylamıştı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda, Trump'ın söz konusu bütçeyi farklı alanlarda harcayabileceği endişesiyle "sadece Kovid-19 ve benzer salgınlar için harcanacağı" şeklinde bir madde yer almıştı.

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