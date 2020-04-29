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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de 2 milyon doların üzerindeki covid-19 kredilerine denetim
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    29.04.2020 - 00:01 | | AA

    ABD'de 2 milyon doların üzerindeki covid-19 kredilerine denetim

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nda, 2 milyon doların üzerindeki kredilerin denetleneceğini bildirdi.

    ABD'de 2 milyon doların üzerindeki covid-19 kredilerine denetim

     

    Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, söz konusu kredi programının büyük bir başarı sağladığını ve bu zamana kadar 30 milyondan fazla çalışanın bundan faydalandığını aktardı.

    Kredi programının küçük işletmeler için tasarlandığını vurgulayan Mnuchin, bundan faydalanmak için yanlış beyanda bulunan şirketlerin cezai işlemle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

    Mnuchin, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın da program kapsamında 4,6 milyon dolarlık kredi aldığına dikkati çekerek, bunu "çok çirkin" bulduğunu ve alınan kredinin daha sonra takım tarafından iade edildiğini kaydetti.

    Program kapsamında alınan kredilerin denetleneceğini belirten Mnuchin, "2 milyon doların üzerindeki her kredi için Küçük İşletmeler İdaresi tam inceleme yapacak." dedi.

    Küçük işletmelerin korunması amacıyla uygulamaya konuldu

    ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti.

    Söz konusu kredi programı, ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

    Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine, küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı 24 Nisan'da onaylanmıştı.

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