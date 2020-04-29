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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de bekleyen konut satışları martta Kovid-19'un etkisiyle düştü
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    29.04.2020 - 18:06 |

    ABD'de bekleyen konut satışları martta Kovid-19'un etkisiyle düştü

    ABD'de, bekleyen konut satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta bir önceki aya göre yüzde 20,8 azaldı ve Mayıs 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek düşüşü gösterdi.

    ABD'de bekleyen konut satışları martta Kovid-19'un etkisiyle düştü

    National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları, martta aylık bazda yüzde 20,8 azaldı.

    Mayıs 2010'dan bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 10 azalması yönündeydi.

    Bekleyen konut satışları, martta yıllık bazda ise yüzde 16,3 azaldı. Bekleyen konut satışlarındaki yıllık değişim de Nisan 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık düşüş oldu.

    "Konut satışlarının bu yıl yüzde 14 azalmasını bekliyoruz"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, Kovid-19 salgınının konut piyasasını etkilediğini belirtti.

    Yun, ABD ekonomisinin normale dönmesiyle özellikle düşük konut kredisi faizleri dikkate alındığında satışların devam edeceğini aktardı.

    Konut satışlarının bu yıl yüzde 14 azalmasını beklediklerini ifade eden Yun, her ne kadar salgının satışlarda aksamaya neden olsa da konut fiyatlarının iyi bir seyir izlediğini kaydetti.

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