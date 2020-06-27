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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de bir Çin vatandaşı "ekonomik casusluktan" hüküm giydi
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    27.06.2020 - 15:25 | | AA

    ABD'de bir Çin vatandaşı "ekonomik casusluktan" hüküm giydi

    ABD'de bir Çin vatandaşı ticari sır niteliğindeki bilgileri çalarak ülkesi adına ekonomik casusluk yapmak suçundan hüküm giydi.

    ABD'de bir Çin vatandaşı "ekonomik casusluktan" hüküm giydi

    California Kuzey Bölge Mahkemesi, 41 yaşındaki Hao Zhang'ı iki Amerikan şirketinden sınai mülkiyet hakkı kapsamındaki bilgileri çalmaktan üç kez suçlu buldu.

    Kararda, Skyworks Solutions ve Avago Technologies şirketlerinden çalınan bilgilerin cep telefonlarının ağ sinyalleri dışındaki istenmeyen sinyalleri filtrelemesini sağlayan teknolojilerle alakalı olduğu belirtildi.

    Sanığın Güney California Üniversitesinden mezun olduktan sonra iş başvurusunda bulunduğu şirketlerde ticari sırları elde etmeye yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.

    Söz konusu suçlamalardan 5 yıldır yargılanan Hao Zhang'ın cezası 31 Ağustos'ta yapılacak duruşmada belli olacak. Sanığın 10 ila 15 yıl hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası alması bekleniyor.

    Çin'in ABD'de teknoloji alanında ticari sır niteliğindeki bilgileri ele geçirmek üzere aktif casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiaları son yıllarda iki ülke arasında ticaret savaşının başlamasında rol oynamıştı. Çin yönetimi söz konusu iddiaları kabul etmiyor.

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