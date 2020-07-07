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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de Covid-19 nedeniyle konut fiyatlarında düşüş beklentisi
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    07.07.2020 - 21:45 | | AA

    ABD'de Covid-19 nedeniyle konut fiyatlarında düşüş beklentisi

    California merkezli veri analiz firması CoreLogic, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de konut fiyatlarının, gelecek yıl yüzde 6,6 düşeceği tahmininde bulundu.

    ABD'de Covid-19 nedeniyle konut fiyatlarında düşüş beklentisi

    CoreLogic'in konut fiyatlarına ilişkin raporunda, ABD'de konut fiyatlarının mayısta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 4,8 artış gösterdiği kaydedildi.

    Kovid-19 salgınının konut fiyatları üzerindeki etkisinin değerlendirildiği raporda, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü talep ile arzdaki daralmanın, Kovid-19 krizinde konut fiyatlarının artmasına neden olduğu aktarıldı.

    Raporda, Kovid-19 krizinin yol açtığı ekonomik durgunluğun etkilerinin, konut piyasasında kendini göstermeye başladığına dikkat çekildi.

    Konut fiyatlarındaki artışın haziranda durmasının ve yaz boyunca benzer bir seyir izlemesinin beklendiği vurgulanan raporda, konut fiyatlarının mayıs 2020'den mayıs 2021'e kadar olan süreçte, yıllık yüzde 6,6'lık azalış göstereceği tahminine yer verildi.

    Raporda, 9 yıldır ilk kez konut fiyatlarında düşüş beklendiğine işaret edilerek, söz konusu düşüşün, büyük ölçüde yüksek işsizlik oranlarından kaynaklanacağı ve Kovid-19 vakalarında ülke genelinde yaşanan artışlarla daha da kötüleşebileceği belirtildi.

     

     

    Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesine ilişkin, "Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk. İki ülkenin iş birliğinin tüm bölge için yarar sağlayacağına inanıyoruz. Birçok konuda ortak görüşleri paylaştığımızı müşahede ettik." ifadelerini kullandı.
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