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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit
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    08.10.2020 - 22:33 | | AA

    ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

    ABD'de en zengin 50 Amerikalının toplam servetinin, ülke nüfusunun neredeyse yarısına denk gelen 165 milyon kişinin mal varlığına eşit olduğu belirtildi.

    ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

     

    Bloomberg'in ABD Merkez Bankası verilerine dayandırdığı haberde, 2020'nin ilk yarısında ülkedeki zenginlik dağılımının büyük bir eşitsizlik gösterdiği kaydedildi.

    Haberde, Amerikalıların en zengin yüzde 1'lik kesiminin toplam mal varlığının 34,2 trilyon dolar, yüzde 50'lik en yoksul kesimin ise toplam mal varlığının 2,08 trilyon dolar olduğu bildirildi.

    Ülkedeki en zengin 50 kişinin toplam servetinin ülkenin yarısı olan 165 milyon kişininkine denk geldiği belirtilen haberde, 50 zenginin 2020 başından bu yana servetini 339 milyar dolar artırdığı kaydedildi.

    Haberde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geniş kesimleri yoksullaştırdığı, küçük bir milyarder sınıfını ise orantısız bir şekilde ödüllendirdiği aktarıldı.

    Varlık araştırma şirketi Wealth-X'in dün yayınlanan raporunda da servetleri en az 30 milyon dolar olan en zengin Kuzey Amerikalıların, salgın öncesindeki servetlerinin çoğunu yeniden elde ettiği belirtilmişti.

    Söz konusu zenginlerin kolektif net servetlerinin, mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar olan süreçte yüzde 37 artarak yaklaşık 12,5 trilyon dolara ulaştığı kaydedilmişti.

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