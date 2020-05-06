ABD'de hanehalkı borcu artıyor

İlk çeyrekte mortagage kredileri 156 milyar dolar artarak 9,71 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Ancak, kredilere erişim hafif şekilde sıkılaştı.

New York Fed Başkan Yardımcısı Andrew Haugwout yaptığı açıklamada, "KOVID-19'un birçok ekonomik etkisinin daha yeni hissedilmeye başlandığı bir dönemde borçlarda yaşanan bu artışı not ettik." dedi.