BİST117.741-0.56EURO7.830.60USD6.860.14ALTIN399.440.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de hava yolcusu mayısta yüzde 89 azaldı
    ABONE OL
    14.07.2020 - 20:17 | | AA

    ABD'de hava yolcusu mayısta yüzde 89 azaldı

    ABD'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı, yeni tip corona virüs (covd-19) salgını nedeniyle mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89 azaldı.

    ABD'de hava yolcusu mayısta yüzde 89 azaldı

     

    ABD Ulaştırma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin hava yolu trafiği verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede hava yolunu kullanan yolcuların sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89'luk azalış kaydetti.

    Bu dönemde hava yolunu kullanan yolcuların sayısında yaşanan sert düşüşte, Kovd-19 salgını etkili oldu. Ülkede hava yolunu kullanan yolcuların sayısı nisanda ise yıllık yüzde 96 oranın azalarak rekor düşüş göstermişti.

    ABD'nin 20 büyük hava yolu şirketi, mayıs ayında 7,9 milyon yolcuya hizmet verdi. ABD'li hava yolu şirketlerinin geçen yılın aynı ayında taşıdığı yolcu sayısı 74,8 milyon olarak kaydedilmişti.

    Ülkedeki iç hat uçuşları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 88 oranında azalırken, uluslararası uçuşlar aynı dönemde yüzde 98 oranında düşüş gösterdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasoyfa açıklamasıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız."
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı

    Manisa'da FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler defnedildi

    Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler defnedildi

    Sıradaki Haber