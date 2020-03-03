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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de iki Çin vatandaşı çalıntı kripto para aklamakla suçlandı
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    03.03.2020 - 00:05 | | AA

    ABD'de iki Çin vatandaşı çalıntı kripto para aklamakla suçlandı

    ABD'de savcılık, iki Çin vatandaşını Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının kripto para hırsızlığından edindiği varlıkları aklamaya çalışmakla suçladı.

    ABD'de iki Çin vatandaşı çalıntı kripto para aklamakla suçlandı

     

    Adalet Bakanlığınca hazırlanan iddianamede, Tian Yinyin and Li Cıyadong adlı Çin vatandaşlarının Aralık 2017-Nisan 2019 tarihlerinde yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki kripto para varlığını aklamaya çalıştığı öne sürüldü.

    Şüphelilerin para transferlerini, sahte doküman ve kimliklerle kayıt dışı olarak yaptığı ifade edilen iddianamede, transferlerin, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2018'de bir kripto para borsasından çaldığı 250 milyon dolar değerindeki sanal varlığı aklamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

    İddianamede, Çin vatandaşlarının iş birliği yaptığı Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Ekim 2019'da Güney Kore'deki bir kripto para borsasından 48,5 milyon dolar değerindeki varlığın çalınmasından da sorumlu olduğu iddia edildi.

    İddianamede, çalınan paranın geri alınabilmesi için şüphelilere ait olduğu tespit edilen 113 kripto para hesabının müsadere edilmesi talep edildi.

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