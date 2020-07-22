BİST118.0800.03EURO7.930.90USD6.850.44ALTIN409.281.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de ikinci el konut satışları haziranda rekor seviyede arttı
    ABONE OL
    22.07.2020 - 18:38 | | AA

    ABD'de ikinci el konut satışları haziranda rekor seviyede arttı

    ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 artarak 4,72 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış gösterdi.

    ABD'de ikinci el konut satışları haziranda rekor seviyede arttı

     

    National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 20,7 artışla 4,72 milyona çıktı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların haziranda yüzde 24,5 artışla 4,78 milyona yükselmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, mayısta ise aylık yüzde 9,7 azalarak 3,91 milyona düşmüştü.

    Haziran ayında hızlı bir toparlanma gösteren ikinci el konut satışları, bu ayda tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.

    Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,3 azaldı.

    Ortalama ev fiyatları, haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 295 bin 300 dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarında güçlü bir toparlanma olduğunu belirtti.

    Söz konusu toparlanmanın düşük konut kredisi oranları ve istihdama bağlı olarak sürebileceğini aktaran Yun, konut fiyatlarının ise karantina sürecinde yükseldiği, alıcı rekabeti ve arz sıkıntısı nedeniyle daha da yükselebileceğini ifade etti.

    Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandıMuğla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kafiye Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Örnekler İle Uyak Konu Anlatımı

    Kafiye Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Örnekler İle Uyak Konu Anlatımı

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    Sayısal Loto çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta? (22 Temmuz) - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

    Sayısal Loto çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta? (22 Temmuz) - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

    Sıradaki Haber