BİST101.110-0.48EURO 7.741.25USD7.030.66ALTIN381.170.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de inşaat harcamaları martta beklentiyi aştı
    ABONE OL
    01.05.2020 - 18:11 | | AA

    ABD'de inşaat harcamaları martta beklentiyi aştı

    ABD'de inşaat harcamaları, mart ayında yüzde 0,9 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

    ABD'de inşaat harcamaları martta beklentiyi aştı

     

    ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede inşaat harcamaları martta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,5 azalması yönündeydi.

    Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında, kamu inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artışın etkili olduğu belirtildi.

    Bu arada, şubat ayı inşaat harcamalarındaki azalış yüzde 1,3'ten yüzde 2,5'e revize edildi.

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

    1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Rakun köpeği nedir, corona virüs bulaştırır mı? Rakun köpeğinin özellikleri neler, nerede yaşar?

    Rakun köpeği nedir, corona virüs bulaştırır mı? Rakun köpeğinin özellikleri neler, nerede yaşar?

    Sıradaki Haber