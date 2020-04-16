BİST96.6640,84EURO7,550,14USD6,940,35ALTIN383,510,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
    ABONE OL
    16.04.2020 - 16:43 | | AA

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu.

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 milyon 370 bin kişi azalarak 5 milyon 245 bine geriledi.

    Önceki haftalarda rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 105 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 606 binden 6 milyon 615 bine revize edildi. Böylece, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 4 haftada toplam 22 milyona ulaştı.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 240 bin 750 kişi artarak 5 milyon 508 bin 500'e çıktı.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 530 bin kişi artarak 11 milyon 976 bin olarak kaydedildi.

    Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyorCorona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barış’ların tahliye talebi reddedildi

    Barış’ların tahliye talebi reddedildi

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    Tokatçı ne zaman çekildi? Tokatçı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

    Tokatçı ne zaman çekildi? Tokatçı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

    Sıradaki Haber