BİST99.0840.52EURO7.74-0.33USD7.16-0.51ALTIN388.21-0.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
    ABONE OL
    07.05.2020 - 15:52 |

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin oldu.

    Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 3 milyon seviyesinde olması yönündeydi.

    İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 839 binden 3 milyon 846 bine revize edildi.

    Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 861 bin 500 kişi azalarak 4 milyon 173 bin 500'e geriledi.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 25 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 636 bin kişi artarak 22 milyon 647 bine yükseldi.

    Van'da şehir merkezinin ortasından koyun sürüsü geçtiVan şehir merkezinin en işlek caddelerinden geçen koyun sürüsü şaşırtırken, koyun sürüsünü geçirerek kuralları ihlal eden sürü sahibine ise toplam 288 lira idari para cezası kesildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

    Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok ve ne zaman? Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama olan 24 il...

    Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok ve ne zaman? Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama olan 24 il...

    Sıradaki Haber