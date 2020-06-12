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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri mayısta yükseldi
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    12.06.2020 - 16:22 | | AA

    ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri mayısta yükseldi

    ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 1 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 arttı.

    ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri mayısta yükseldi

    ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

    Şubat ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta aylık 0,6 artması yönündeydi. Endeks, nisan ayında yüzde 2,6, martta yüzde 2,4 ve şubatta yüzde 0,7'lik azalış kaydetmişti.

    İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki artış etkili oldu.

    İhracat fiyat endeksindeki artış beklentinin altında kaldı

    ABD'de ihracat fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 0,6'lık yükseliş göstermesi yönündeydi.

    Son 3 aydır azalış eğiliminde olan ihracat fiyat endeksi, nisanda yüzde 3,3, martta yüzde 1,4 ve şubatta yüzde 1,2 azalmıştı. İhracat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düştü.

    Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki değişimde, tarım dışı ürünlerin yüksek ihracat fiyatlarının, tarımsal ürünlerin düşük fiyatlarıyla dengelenmesi belirleyici oldu.

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