ABD'de konut başlangıçları şubatta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 599 bine geriledi.
Ocak ayında 1 milyon 624 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 39,2 artış kaydetti.
İnşaat izinleri de şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 1 milyon 464 bine düştü. Ocak ayında 1 milyon 550 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin olması yönündeydi. Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 artış gösterdi.
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.