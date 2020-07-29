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    29.07.2020 - 15:53 | | AA

    ABD'de mal ticareti açığı haziranda azaldı

    ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık yüzde 6,1 azalışla 70,6 milyar dolara geriledi.

    ABD'de mal ticareti açığı haziranda azaldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

    Buna göre, mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalarak 70,6 milyar dolara düştü. Bu dönemde mal ihracatı 102,6 milyar dolar olurken, ithalatı 173,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

    Mayıs ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 74,3 milyar dolardan 75,3 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları haziranda aylık yüzde 2 azalırken, perakende stokları yüzde 2,6'lık düşüş kaydetti.

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