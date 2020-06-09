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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de nisanda toptan eşya stokları artarken, satışlar azaldı
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    09.06.2020 - 18:09 | | AA

    ABD'de nisanda toptan eşya stokları artarken, satışlar azaldı

    ABD’de toptan eşya stokları, nisanda yüzde 0,3 artarken, toptan eşya satışları yüzde 16,9 azaldı

    ABD'de nisanda toptan eşya stokları artarken, satışlar azaldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 650,4 milyar dolar oldu. Öncü verilerinde aşağı yönlü revizyona gidilen toptan eşya stoklarının, nisanda yüzde 0,4 artması bekleniyordu.

    Toptan eşya stokları nisanda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,8'lik düşüş kaydetti. Toptan eşya stoklarında mart ayında meydana gelen düşüş ise yüzde 1,1'e revize edildi.

    Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 16,9 azalışla 395,4 milyar dolara geriledi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 azalması yönündeydi.

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