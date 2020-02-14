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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de perakende satışlar ocakta beklentiyi karşıladı
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    14.02.2020 - 17:25 | | AA

    ABD'de perakende satışlar ocakta beklentiyi karşıladı

    ABD’de perakende satışlar, ocakta aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentisini karşıladı.

    ABD'de perakende satışlar ocakta beklentiyi karşıladı

    ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar ocakta önceki aya göre yüzde 0,3 yükselerek 529,8 milyar dolar oldu. Tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışlara yönelik piyasa beklentisi de yüzde 0,3 artış yönündeydi.

    Perakende satışlar ocakta yıllık bazda ise yüzde 4,4 arttı. Yıllık veri, ülkede tüketici harcamaların güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

    Geçen yıl aralık ayına ait perakende satışlardaki artış, yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye revize edildi.

    Perakende satışların ocakta yukarı yönlü seyretmesinde, bu dönemde yüzde 1,2 artış kaydeden gıda sektöründeki satışlar belirleyici rol oynadı. Bu ayda satışları en çok düşen kalem ise giyim ürünleri oldu. Giyim sektöründeki perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı.

    Perakende satışların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan otomobil satışları da ocakta aylık yüzde 0,2 arttı.

    Değişken otomobil ve akaryakıt kalemi hariç perakende satışlar da ocakta piyasa beklentisiyle paralel bir şekilde aylık yüzde 0,3 artış gösterdi.

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