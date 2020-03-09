ABD'de petrol sondaj kule sayÄ±sÄ± 4 adet arttÄ±

Baker Hughes verilerine gÃ¶re, aynÄ± dÃ¶nemde doÄŸal gaz sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 1 adet dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 109 dÃ¼zeyine geriledi ve bÃ¶ylece petrol ve doÄŸal gaz sondaj kule sayÄ±sÄ± 3 adet artÄ±ÅŸla 793 dÃ¼zeyine yÃ¼kseldi. Petrol ve doÄŸal gaz kule geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 234 adet azaldÄ±.ÂABD'de petrol ve doÄŸal gaz ortak sondaj kule sayÄ±sÄ± deÄŸiÅŸmeyerek 2 adette kaldÄ±.

Buna gÃ¶re, sondaj kulelerinin 768 adedi karada, 2 adedi iÃ§ sularda, 23 adedi ise aÃ§Ä±k sularda yer aldÄ±. En bÃ¼yÃ¼k petrol Ã¼retim merkezi olan Teksas'ta kule sayÄ±sÄ± 3 adet artÄ±ÅŸla 404 adete yÃ¼kselirken, en bÃ¼yÃ¼k havza olan Permian'da kule sayÄ±sÄ± 4 adet artÄ±ÅŸla 415'e yÃ¼kseldi.

Bu dÃ¶nemde, Kanada'da sondaj kule sayÄ±sÄ± 37 adet dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 203'e indi,Â Meksika KÃ¶rfezinde sondaj kule sayÄ±sÄ± 1 adet artÄ±ÅŸla 23'e yÃ¼kseldi ve Kuzey Amerika'nÄ±n tamamÄ±nda sondaj kule sayÄ±sÄ± 34 adet dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle adet artÄ±ÅŸla 996 adete geriledi.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol ihracatÃ§Ä±larÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPEC) ve diÄŸer Ã¼rdeticilerin oluÅŸturduÄŸu OPEC+ Grubu'nda Ã§Ä±kan anlaÅŸmazlÄ±k Ã¼zerine, Nisan ayÄ±nda Ã¼retimi gÃ¼nde 10 milyon varil artÄ±racaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zde 30'dan Ã§ok dÃ¼ÅŸerek 31.92 dolara kadar geriledi.