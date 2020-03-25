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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD’de silah satışları tavan yaptı
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    25.03.2020 - 14:47 | | İHA

    ABD’de silah satışları tavan yaptı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs salgınının toplumsal  huzursuzluğa yol açacağı endişesiyle yüzde 800 artışla silah  satışlarında patlama yaşandı.

    ABD’de silah satışları tavan yaptı

    Korona virüs salgını nedeniyle Avustralya başta olmak üzere bir  çok ülkede tuvalet kağıdı satışları tavan yaparken, ABD’de de son 2  haftada silah satışlarında patlama yaşandı. Korona virüs pandemisinin  toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD’liler  silah ve mühimmat stoklamaya başladı.

    ABD'deki birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği  ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış  yaşandığını ifade etti.

    ABD’de silah satışları tavan yaptı

    Tulsa’daki Dong's Guns Ammo and Reloading  silah şirketinin sahibi David Stone yaptığı açıklamada, “Satışlarda  yüzde 800 civarında bir artış yaşadık. Bu korona virüs korkusu. Bunu  anlamıyorum ve mantıksız olduğunu düşünüyorum" dedi.

    "HERKES SİLAH SATIN ALIYOR"

    Salgından en çok etkilenen eyaletlerden Washington’daki Lynnwood Gun'un sahibi Tiffany Teasdale, mağaza açılmadan bir saat önce kapıda  uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, “En yoğun günlerde 20-25 ateşli  silah satışı yapıyorduk. Bugün 150'den fazla satıyoruz" şeklinde  konuştu.

    “Erkek, kadın, genç, orta yaşlı, farklı etnik kökenlerden herkes  silah satın alıyor” ifadelerini kullanan Teasdale, bir müşterisinin 2  kadının markette kalan son su şişesi için kavga ettiğini görünce silah  almaya karar verdiğini söyledi.

    Müşterilerin kolluk kuvvetlerinin  yetersiz olduğunu düşündükleri için tedirgin olduklarını ifade eden
    Teasdale, “Yani bir çok insan para, tuvalet kağıdı, su, yiyecek çalmak  için birilerinin evine girmesinden korkuyor" dedi.

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