BİST113.6120.00EURO7.660.16USD6.84-0.06ALTIN385.770.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde
    ABONE OL
    22.06.2020 - 08:32 | | DHA

    ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde

    ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi.

    ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde

    Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi.

    Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.

    Aynı haftada, Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 5 adete gerilerken, doğalgaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 12 düzeyine indi. 

    Böylece, Kanada'da da toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 17 ile tüm zamanların en düşük düzeyine indi.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

      Milliyet'te Gündem (22 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maskesiz gezmenin cezası kaç TL?

      Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maskesiz gezmenin cezası kaç TL?

      Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

      Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

      Salgından kadınlar daha çok etkilendi

      Salgından kadınlar daha çok etkilendi

      Son dakika...Çocuklara büyük tuzak! YouTube rezaleti devam ediyor

      Son dakika...Çocuklara büyük tuzak! YouTube rezaleti devam ediyor

      Sıradaki Haber