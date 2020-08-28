BİST1.098-0.96EURO8.740.48USD7.34-0.23ALTIN461.601.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de tüketici güveni ağustosta beklentiyi aştı
    ABONE OL
    28.08.2020 - 17:56 | | AA

    ABD'de tüketici güveni ağustosta beklentiyi aştı

    ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta beklentiyi geride bırakarak aylık 1,6 puan artışla 74,1 seviyesine yükseldi.

    ABD'de tüketici güveni ağustosta beklentiyi aştı

    Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

    Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan azalarak 74,1 değerine yükseldi. Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi yukarı yönlü revize edilirken endekse ilişkin öncü veri, 72,8 olarak açıklanmıştı.

    Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziran aylarında toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, temmuz ayında 72,5 seviyesine gerilemişti. Tüketici güveni, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,5'lik azalış kaydetti.

    ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 0,1 puan artışla 82,9'a çıktı.

    Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 2,6 puan artarak 68,5'e yükseldi.

    28 Ağustos 2020 Milliyet'te Haftanın Özeti28 Ağustos 2020 Milliyet'te Haftanın Özeti
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 YKS ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjanları neler, taban puanları belli oldu mu?

    2020 YKS ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjanları neler, taban puanları belli oldu mu?

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Akılalmaz! Protez bacağından çıkardılar

    Akılalmaz! Protez bacağından çıkardılar

    Sıradaki Haber