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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de üretici fiyatları mayısta beklentinin üzerinde yükseldi
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    11.06.2020 - 17:03 | | AA

    ABD'de üretici fiyatları mayısta beklentinin üzerinde yükseldi

    ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

    ABD'de üretici fiyatları mayısta beklentinin üzerinde yükseldi

    ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,1 artması yönündeydi.

    Bu ayda piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren endeks, nisanda ise aylık yüzde 1,3 azalış kaydetmişti. Üretici fiyatları, mayısta yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 1,2 düşmesini bekliyordu.

    Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de mayısta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 0,4'lük azalış kaydetti.

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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