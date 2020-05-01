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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'den Filipinlere Kobra ve Apache tipi helikopter satışına onay
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    01.05.2020 - 00:12 | | AA

    ABD'den Filipinlere Kobra ve Apache tipi helikopter satışına onay

    ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolara Filipinler'e 2 farklı tipteki taaruz helikopterinin satışına onay verdi.

    ABD'den Filipinlere Kobra ve Apache tipi helikopter satışına onay

     

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e Dış Askeri Satış kapsamında 1,5 milyar dolar değerinde 6 adet 'AH-64 Apache' tipi taaruz helikopteri ile ilişkili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verilmesine karar verdi" ifadesi kullanıldı.

    Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 6'sı yedek 12 helikopter motoru, 15 GPS sistemi, 200 Hellfire füzesi, 12 Hellfire eğitim füzesi ile çok sayıda diğer mühimmat ve ekipmanın dahil olduğu belirtildi.

    Ajanstan yapılan bir diğer açıklamada ise Dışişleri Bakanlığının aynı zamanda Filipinlere, 450 milyon dolar değerinde 6 adet "AH-1Z Kobra" tipi helikopterin satışına onay verdiği bildirildi.

    Bu satış paketinde benzer sayıda yedek motor, füze ve diğer mühimmatlar yer alırken, açıklamada Filipinlerin 2 helikopter tipinden birini tercih edeceği kaydedildi.

    Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

    ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

    Bu görüşmelerin sonunda ABD o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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