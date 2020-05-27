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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'den 'İran'a yaptırım' kararı!
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    27.05.2020 - 23:34 | | AA

    ABD'den 'İran'a yaptırım' kararı!

    ABD yönetiminin eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşma kapsamında İran'a uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin kalan kısmını da sonlandırdığı ve iki İranlı yetkiliye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

    ABD'den 'İran'a yaptırım' kararı!

     

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) ile ilişkili projelerde uygulanan yaptırım muafiyetlerini 60 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde sonlandırıyorum. İran'ın nükleer gerilimi devam ettirmesi bu iş birliğinin son bulması gerektiğini gösterdi. Nükleer zorbalığa devam etme girişimleri sadece rejime yönelik daha büyük baskıyı beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı.

    Pompeo, ayrıca İran'ın nükleer programında görevli Macid Agha ve Amcad Sazgar isimli iki üst düzey yetkiliyi de yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

    Sazgar, İran Atom Enerjisi Kurumunun direktörü iken Agha'nın aynı kurumda uranyum zenginleştirme ve santrifüjlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

    Pompeo, "İranlı bilim adamları nükleer silahların yaygınlaştırılması dışında barışçıl bir iş aramak veya yaptırımlara maruz kalma riskini almak arasında bir seçim yapmalı."dedi.

    Mike Pompeo, Buşehr Nükleer Enerji Tesisi'nde güvenlik çalışmaları yapan uluslararası şirketlere işlerini sonlandırması için 90 günlük süre verdiklerini belirtti.

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