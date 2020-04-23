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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü
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    23.04.2020 - 12:40 | | AA

    AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

    Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2019'un dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 77,8 oldu.

    AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

     

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

    Buna göre, 27 üyeli AB'de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 79,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 77,8'e geriledi.

    Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 85,9'dan 84,1'e düştü.

    AB üyesi ülkeler arasında yılın dördüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 176,6 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 134,8 ile İtalya ve yüzde 117,7 ile Portekiz izledi.

    Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 20,4 ile Bulgaristan ve yüzde 22,1 ile Lüksemburg oldu.

    Bütçe açığının GSYH'ye oranı sabit kaldı

    AB ve Avro Bölgesi'nde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte de aynı seviyede gerçekleşti. 

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