AB'de perakende satışlar martta sert düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla yüzde 11,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,2 geriledi.
AB'de ise perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 8,2 düştü.
AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 17,4 ile Fransa'da ve yüzde 16,4 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.
Yıllarca izini sürdüğü dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldıBursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı'nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı.