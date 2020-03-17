BİST84.805-3,51EURO7,14-0,79USD6,490,97ALTIN307,65-1,85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB'den altyapı projelerine 1,4 milyar euroluk yatırım
    ABONE OL
    17.03.2020 - 15:08 | | AA

    AB'den altyapı projelerine 1,4 milyar euroluk yatırım

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 7 üye ülkede 14 büyük ölçekli altyapı projesi için 1,4 milyar euroluk uyum fonunun onaylandığını bildirdi.

    AB'den altyapı projelerine 1,4 milyar euroluk yatırım

    AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya ve İspanya'daki çeşitli altyapı projelerine uyum fonlarıyla yatırım yapılacağı kaydedildi.

    Çevre, sağlık, ulaşım ve enerji gibi alanlarda 14 projeye toplam 1,4 milyar avro sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yatırımların ekonomiyi canlandıracağı, çevreyi koruyacağı ve sosyal refaha katkı sağlayacağı ifade edildi.

    Açıklamada, fonlarla Hırvatistan'da elektrikli tren alınacağı, Çekya'da elektrik nakil hattı kurulacağı, Macaristan'da sel önlemleri alınacağı, Polonya'da elektrik iletimi ile ulaşım sistemlerinin geliştirileceği, Portekiz'de metronun genişletileceği, Romanya'da içme suyuna erişimin artırılacağı, İspanya ve Portekiz arasında da demir yolunun geliştirileceği kaydedildi. 

    Bugün, Kapalı Çarşı! Tek tek sordular, corona virüs...İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona karantinası... Habersiz gelmişler!

    Corona karantinası... Habersiz gelmişler!

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Sıradaki Haber