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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'den Covid-19 mücadelesindeki firmalara €314 milyon hibe
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    09.06.2020 - 08:35 | | DHA

    AB'den Covid-19 mücadelesindeki firmalara €314 milyon hibe

    Avrupa Birliği (AB), Covid-19 ile mücadeleye doğrudan katılan ve pandeminin etkilerinden sıyrılma sürecindeki ekonomiye destek olan firmalara toplam 314 milyon euro hibe ettiğini açıkladı.

    AB'den Covid-19 mücadelesindeki firmalara €314 milyon hibe

    Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hibenin 166 milyon euro tutarındaki bölümü, Avrupa Yenilikçilik Konseyi üzerinden, antikor tedavisi ya da ventilasyon gözlem sistemleri gibi, Covid-19 ile doğrudan mücadele işlerinde çalışan toplam 36 firmaya verildi.

    Açıklamada, kalan 148 milyon euroluk bölümün de AB'nin toparlanma planına destek olan firmalara hibe edileceği belirtildi.

    AB'nin Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel, "Avrupa Yenilikçilik Konseyi'ne yönelik artan desteklerimiz, onların potansiyelini harekete geçirecek ve coronavirüs ile mücadelemizi ve toparlanmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

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