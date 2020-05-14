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    14.05.2020 - 18:33 | | AA

    AB'den İngiltere'ye hukuki süreç

    Avrupa Birliği (AB), serbest dolaşım hakkıyla ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

    AB'den İngiltere'ye hukuki süreç

     

    AB Komisyonu, İngiltere'ye birlik kurallarını ihlal ettiği için resmi tebligat gönderildiğini açıkladı.

    İngiltere'deki mevzuatların serbest dolaşım hakkına sahip AB vatandaşlarının kapsamını sınırlandırdığına dikkat çekilen açıklamada, İngiltere'de bu alanda alınan idari kararlara itiraz imkanlarının da kısıtlı olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, söz konusu uygulamalar nedeniyle İngiltere'nin AB vatandaşlarının serbest dolaşım özgürlüğü, işçilerin serbest dolaşım özgürlüğü ve yerleşme özgürlüğü hakkındaki kuralları ihlal ettiği belirtildi.

    İngiltere'nin AB'den ayrılmasına rağmen halen ayrılık anlaşmasında belirlenen geçiş sürecinde bulunduğu anımsatılan açıklamada, bu süreçte İngiltere'nin AB mevzuatını uygulamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, AB vatandaşlarının ve aile üyelerinin serbest dolaşımı ile ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle İngiltere'ye yönelik hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekildi.

    Açıklamada, İngiltere'nin söz konusu alanlardaki eksiklikleri 4 ay içerisinde düzeltmesi gerektiğine işaret edildi.

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