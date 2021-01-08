Abdi İbrahim’e Kovid aşısı izni
Abdi İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıları üretme ve dolum yapma izin belgesini aldı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı inceleme ve denetimler sonucunda, Abdi İbrahim'e mRNA bazlı aşılar ile inaktif aşılar için üretim ve dolum yapma onayını verdiğini bildirdi
Sağlık Bakanlığı’ndan aralık ayında mRNA bazlı veya inaktif aşılar için beşeri aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldıklarını belirten Barut, “Aşı üretim ve dolumu için hem altyapınızın, hem de kalite sistemlerinizin yüksek düzeyde olması gerekiyor. Bakanlığın yapmış olduğu denetimler sonucu verilen bu izinle, AbdiBio tesisimiz ve aşı üretim konusunda yeterliliğimiz bir kez daha tescillendi” dedi. Barut, şunları kaydetti:
“Sağlık Bakanlığı’ndan, BioNTech ve Moderna tarafından üretilen mRNA bazlı biyoteknolojik aşılar yanında, Rus ve Çinli şirketlerce üretilen inaktif aşıların AbdiBio’da üretim ve dolumu için izin belgesini aldık. Alınan izin belgesiyle hem altyapımızın hem de kalite sistemlerimizin yüksek düzeyde olduğu kanıtlandı."
Kapasite 20 milyon
Biyoteknolojiye kayda değer yatırım yaptıklarını belirten Barut, şu bilgileri verdi:
"AbdiBio atmış olduğunuz en önemli adımdır. Biyoteknoloji alanına yaptığımız tüm yatırımlarımızın amacı, ülkemizi biyoteknolojik ilaçların üretiminde bir üretim üssü haline getirmektir. Abdi İbrahim olarak şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek kapasitedeyiz. Daha fazla miktarda üretimi için ek yatırım yapmaya hazırız."