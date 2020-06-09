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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü
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    09.06.2020 - 12:51 | | DHA

    ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü

    ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki petrol şirketleri, Cristobal adı verilen tropikal fırtınanın ardından üretime başlamaları üzerine, petrol fiyatları düştü.

    ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü

    Fırtına nedeniyle bölgedeki petrol şirketleri, üretimi yaptıkları kuyuların yaklaşık yüzde 35'ini geçen hafta boyunca kapatmak zorunda kalmışlardı. Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.

    Bu gelişmelere bağlı olarak, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.91 düşüşle 40.43 dolara, Temmuz vadeli Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.36 kayıpla 37.67 dolara geriledi.

      Aksiyon filmlerini aratmayan kaçışİki yaşındaki kızını alıp otomobille Konya’dan yola çıkan ve eşinin ihbarı üzerine polisi alarma geçiren psikolojik tedavi gören kadın sürücü, 3 ayrı noktada polisin dur ihtarına uymayarak Aksaray istikametine kaçtı. Aksaray girişinde de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine araç sürerek kaçmaya çalışırken, 500 metre ileride kurulan kapana girerek otomobilin lastiklerinin patlatılması sonucu durduruldu.
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