ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü

Fırtına nedeniyle bölgedeki petrol şirketleri, üretimi yaptıkları kuyuların yaklaşık yüzde 35'ini geçen hafta boyunca kapatmak zorunda kalmışlardı. Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.91 düşüşle 40.43 dolara, Temmuz vadeli Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.36 kayıpla 37.67 dolara geriledi.