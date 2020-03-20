BİST85.1950EURO7,020,23USD6,52-0,43ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD’nin ekonomide virüse karşı formülü
    ABONE OL
    20.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ABD’nin ekonomide virüse karşı formülü

    ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times koronovirüsün ekonomide yol açtığı paniği ortadan kaldırmanın tek yolunun ayrım gözetmeden her firmaya ve girişimciye “köprü kredi” sağlamak olduğunu savunan bir yazıya yer verdi.

    ABD’nin ekonomide virüse karşı formülü

    Gazetenin ‘Dealbook’ bölümünü hazırlayan Andrew Ross Sorkin’in kaleme aldığı yazıda 2008 yılındaki finans krizinde kimlerin kurtarıldığının hala tartışıldığı hatırlatılarak bu kez Amerikan hükümetinin büyük ya da küçük her işletmeyi ve serbest çalışanı kurtarması gerektiği savunuldu.

    Yazıda, “Bilimin Kovid 19 krizini çözmesi biraz zaman alacak ancak ekonomik krizi hemen çözebiliriz” denildi. Andrew Ross Sorkin, koronavirüse karşı bir formül belirlemek için 2008’deki kurtarma paketlerini hazırlayan isimlerle konuştuğunu belirtti. Buna göre formül her Amerikan işletmesine ve girişimcisine faizsiz 5 yıllık köprü kredi sağlamak. Kredinin tek koşulu işletmelerin bu sürede istihdamı yüzde 90 koruması ve maaşları düşürmemesi. Kredi için son 2 hafta içinde işini kaybedenlerin de tekrar şirketlerinde istihdam edilmesi isteniyor.

    New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

    Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber