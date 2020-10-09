ABD'nin otomobil üssü iflas etti

ABD İflas Mahkemesi, Detroit şehrinin iflas kararını onayladı. Detroit, ABD'nin resmen iflas eden en büyük şehri oldu.

Michigan eyaletine bağlı Detroit'in 18 Temmuz'da aldığı iflas kararı, eyalet valisi Rick Snyder'in onayının ardından, ABD İflas Mahkemesi tarafından da ''uygun'' görüldü.

Mahkeme yargıcı Steven W. Rhodes, Amerika'nın otomobil üretim üssü Detroit'in iflas kararına onay verdi. Yargıç Rhodes, 18 milyar dolarlık borcu bulunan Detroit'in iflasıyla ilgili yapılan duruşmada, ''Detroit'in iflas için uygun olduğu'' kararına vararak 4 aydan fazla bir süredir devam eden belirsizliği sona erdirdi.

Bu kararla Detroit, ABD tarihinde resmi olarak iflas eden en büyük şehir oldu.

Yargıç Rhodes, iflasla ilgili olarak, Detroit için tarihi bir an olduğunu belirterek, bir zamanların gurur şehrinin borçlarını ödeyemez durumda olmasından dolayı bir yargı kararına vardıklarını söyledi. İflasın aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu belirten Rhodes, ''Umuyorum ki şehirle ilişkili herkes bunun bir fısat olduğunun farkına varacaktır'' ifadesini kullandı.