ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 5 hafta üst üste azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 10-17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 66 adet azalarak 438'e geriledi.

Söz konusu azalış Şubat 2015'ten bu yana en büyük haftalık düşüş olarak kayıtlara geçerken, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2016'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

Ayrıca, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 245 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 27,82 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 28,08 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 18,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 19,87 dolardan kapanmıştı.