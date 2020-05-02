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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste azaldı
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    02.05.2020 - 09:49 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste azaldı

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 53 adet azalarak 7 hafta üst üste düşüş gösterdi.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste azaldı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 53 adet azalarak 325’e geriledi.

    Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Haziran 2016'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 358 adet azalmış oldu.

    Perşembe günü 26,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 26,61 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 19,70 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 18,84 dolardan kapanmıştı. 

      2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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