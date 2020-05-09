BİST97.845 -0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 8 hafta üst üste azaldı
    ABONE OL
    09.05.2020 - 10:11 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 8 hafta üst üste azaldı

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 33 adet azalarak 8 hafta üst üste düşüş gösterdi.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 8 hafta üst üste azaldı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 2-8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 33 adet azalarak 292’ye geriledi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 391 adet azalmış oldu.

    Perşembe günü 28,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 29,46 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 23,55 dolar düzeyinde kapattı.

      Magazin Haberleri Bülteni (9 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? 2020

      Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? 2020

      Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

      Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

      Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

      Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

      Hastaneye gitti! Corona ile yüzleşti...

      Hastaneye gitti! Corona ile yüzleşti...

      Sıradaki Haber