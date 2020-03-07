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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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    07.03.2020 - 10:43 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 29 Şubat - 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 682'ye çıktı.

    Perşembe günü 49,99 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 45,54 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 41,61 dolar düzeyinde kapattı.

    WTI bir önceki gün 45,90 dolardan kapanmıştı. 

      Bin 500 TL verip kocasına kadın ayarlamış!Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için bin 500 TL ödediği belirlendi.
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