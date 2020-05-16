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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
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    16.05.2020 - 10:01 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 34 adet azalarak 9 hafta üst üste düşüş gösterdi.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 9-15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258’e geriledi ve Temmuz 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

    Perşembe günü 31,13 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 29,43 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 27,56 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

      İstiklal Caddesi’nde sosyal mesafe kuralnına uyulmuyorHafta içi çok sayıda vatandaşın kullandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu getirildi. Ancak kurallara rağmen ne sosyal mesafeye uyan var ne de maske takan. İstiklal Caddesi’nde el ele yürüyen çiftler de var, yasak olmasına rağmen hiçbir tedbir almayan 20 yaş altı gençler de.
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