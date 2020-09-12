ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geriledi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 180'e geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 553 adet azalmış oldu.

Perşembe gününü 40,06 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 39,80 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 37,38 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 37,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.