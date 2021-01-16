ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 12 artarak 287'ye yükseldi.
Perşembe gününü 54,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 55,10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 52,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 53,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Korkunç olay! Ayak tabanları patladıErzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde, amca çocukları Mustafa Yalçın (13) ile Ahmet Yalçın (16) birlikte taşıdıkları inşaat demiri, yüksek gerilim hattıyla temas edince her ikisinin de ayak tabanları patladı. Olaydan sonra baygınlık geçiren kuzenler, akrabaları Muhanur Yalçın (60) tarafından vücutlarındaki elektriği alsın, diye toprağa gömdü. Köye gelen sağlık ekibince 2 çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.