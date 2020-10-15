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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD’ye bovling topu Fransa’ya eldiven
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    15.10.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    ABD’ye bovling topu Fransa’ya eldiven

    Ticaret Bakanlığı, pandemi sürecinde talebi artabilecek ihraç ürünler ile ilgili rapor hazırladı.

    ABD’ye bovling topu Fransa’ya eldiven
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Bakanlığın, ticaret müşavirliklerinden aldığı bilgilerle hazırladığı rapora göre, ABD’ye ihracatta öne çıkan ürünler arasında ekmek, balık, çim biçme makineleri, kumarhane masası ve bovling ekipmanı yer alırken; Rusya’ya dondurulmuş sebze ve şarap ihracatı yapılabileceği belirtildi. Ülkelerin uyguladığı gümrük vergisi bilgilerine de yer verilen çalışmaya göre, bazı yurtdışı pazarlarda, Türk ihracatçılar için fırsat olabilecek bazı ürünler şöyle sıralandı:

    ABD: Dondurulmuş balık, çim biçme makineleri, yatlar, sportif kayıklar, bilardo masası, kumarhane masası, bovling ekipmanı, ekmek, pasta, kek.

    Almanya: Makine, antibiyotik, mobilya, reklam lambaları, ayakkabı.

    Fransa: Keçe ve mensucattan hazır giyim eşyası, kauçuk eldiven.

    Yunanistan:     Dundurulmuş balık, karides, kalamar, makarna waffle, mercimek, ceviz, fındık, tuvalet kağıdı, sabun.

    İsrail: İş makineleri, balık, domates, baklagil, su, giysi, tuvalet kağıdı.

    Rusya:     Dondurulmuş sebze, salça, elma suyu, şarap, buzdolabı, hasat makinesi, mobilya.

    Japonya: Sebze, kuru baklagil, incir, domates, makarna, kuskus; pamuk, gaz bezi, tampon, bebek bezi.

    Azerbaycan: Süt, yumurta, hububat, et, kabuklu hayvan, haşarat öldürücü, bilardo, bovling tertibatı.

    Norveç: Örme giysi, ayakkabı, mobilya, elektrikli su ısıtıcıları.

    Zambiya: İlaç, gübre, dezenfektan.

    Nijerya: İlaç, tıbbi malzeme.

    Kamerun: İlaç, bağışıklık ürünleri.

    Hollanda: Çimento, beton, suni taş eşya, oyuncak, tuvalet kağıdı.

    Birleşik Arap Emirlikleri: Mobilya, elektrikli su ısıtıcısı, süpürge.

    Avustralya: Tuvalet kağıdı.

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