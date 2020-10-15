ABD’ye bovling topu Fransa’ya eldiven

Bakanlığın, ticaret müşavirliklerinden aldığı bilgilerle hazırladığı rapora göre, ABD’ye ihracatta öne çıkan ürünler arasında ekmek, balık, çim biçme makineleri, kumarhane masası ve bovling ekipmanı yer alırken; Rusya’ya dondurulmuş sebze ve şarap ihracatı yapılabileceği belirtildi. Ülkelerin uyguladığı gümrük vergisi bilgilerine de yer verilen çalışmaya göre, bazı yurtdışı pazarlarda, Türk ihracatçılar için fırsat olabilecek bazı ürünler şöyle sıralandı:



ABD: Dondurulmuş balık, çim biçme makineleri, yatlar, sportif kayıklar, bilardo masası, kumarhane masası, bovling ekipmanı, ekmek, pasta, kek.



Almanya: Makine, antibiyotik, mobilya, reklam lambaları, ayakkabı.



Fransa: Keçe ve mensucattan hazır giyim eşyası, kauçuk eldiven.



Yunanistan: Dundurulmuş balık, karides, kalamar, makarna waffle, mercimek, ceviz, fındık, tuvalet kağıdı, sabun.



İsrail: İş makineleri, balık, domates, baklagil, su, giysi, tuvalet kağıdı.



Rusya: Dondurulmuş sebze, salça, elma suyu, şarap, buzdolabı, hasat makinesi, mobilya.



Japonya: Sebze, kuru baklagil, incir, domates, makarna, kuskus; pamuk, gaz bezi, tampon, bebek bezi.

Azerbaycan: Süt, yumurta, hububat, et, kabuklu hayvan, haşarat öldürücü, bilardo, bovling tertibatı.



Norveç: Örme giysi, ayakkabı, mobilya, elektrikli su ısıtıcıları.



Zambiya: İlaç, gübre, dezenfektan.

Nijerya: İlaç, tıbbi malzeme.



Kamerun: İlaç, bağışıklık ürünleri.

Hollanda: Çimento, beton, suni taş eşya, oyuncak, tuvalet kağıdı.

Birleşik Arap Emirlikleri: Mobilya, elektrikli su ısıtıcısı, süpürge.



Avustralya: Tuvalet kağıdı.