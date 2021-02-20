MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri ABD'ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı
ABONE OL
20.02.2021 - 10:21 | | AA

ABD'ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı

Türkiye'den ABD'ye yapılan zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 2020'de başlayan yeni sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 artarak 15 milyon dolara çıktı.

ABD'ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turquality Projesi kapsamında Türk zeytinyağı, ABD'de gıda sektöründeki bazı ithalatçılarla otel ve restoranların satın alma direktörlerine tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, sektörün toplam ihracatı içinde ABD pazarının 2019-2020 sezonunda yüzde 30'luk paya ulaştığını bildirdi.

Er, zeytinyağında yeni ihracat sezonunun 1 Kasım 2020'de başladığını belirterek, "İlk 3 ayını geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda ABD'ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 30'luk artışla 11,4 milyon dolardan 15 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gelecek 5 yılda 650 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden Er, şunları kaydetti:

"Bu rekolteye ulaştığımızda yıllık 400 bin ton ihracat yapabilecek konuma yükselmemiz gerekiyor. Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri ABD. Bugünden önümüzdeki yıllar için çalışıyoruz, bu çabaların meyvelerini o zaman toplayacağız." 

    Bağcılar'da otomobili durdurup 2 milyon lirayı gasbeden şüpheliler yakalandıBağcılar'da otomobil sürücüsünün önünü keserek 2 milyon lira parayı gasbeden şüpheliler yakalandı. 8 şüpheli cezaevine gönderilirken, şüphelilerin takip anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doktorun kabusu gelen mesajla başladı! 24 saatte 150 bin

    Doktorun kabusu gelen mesajla başladı! 24 saatte 150 bin

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı! 'Aşıların etkisinde bir zayıflama var'

    Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı! 'Aşıların etkisinde bir zayıflama var'

    Sıradaki Haber