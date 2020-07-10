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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'nin nüfusu 447,7 milyon oldu
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    10.07.2020 - 13:12 | | AA

    AB'nin nüfusu 447,7 milyon oldu

    Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2020 yılı itibarıyla 447,7 milyon oldu.

    AB'nin nüfusu 447,7 milyon oldu

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 1 Ocak 2020 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı.

    Buna göre, 2019 yılı başında 513,5 milyon olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, 2020'de İngiltere'nin birlikten ayrılması ile geriledi.

    AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu 2020'de 447,7 milyona indi.

    Almanya, 83,2 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67,1 milyon ile Fransa, 60,2 milyon ile İtalya, 47,3 milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya izledi.

    AB ülkelerinde 2019 yılında toplam 4,2 milyon doğum, 4,7 milyon ölüm, 900 bin de göç gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak ölçüldü. 

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