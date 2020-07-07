Açığa satanları şortla tiye aldı

Bir hisseyi değer kaybedeceğini düşünerek sattıktan sonra düşük fiyattan geri toplamak, yani açığa satış, İngilizce’de “short selling” olarak ifade ediliyor. Tesla CEO’su Elon Musk pazar Twitter’dan, “Sınırlı sayıda ‘short’ şortumuz geldi” dedi.

Tesla’nın sitesindeki “kısa şortlar”ın arkasında altın rengi bir “S3XY” işlemesi yer alıyor. Harfler şirketin ürettiği araç modellerini temsil ediyor. Şortların satış fiyatı 69.420 dolar. Reuters’ın haberine göre son üç rakam Musk’ın 2018’de paylaştığı, Tesla’yı hisse başı 420 dolar karşılığı borsadan çıkarmayı düşündüğünü tweet’lere gönderme yapıyor. Söz konusu tweet Musk’ın ABD sermaye piyasası kurumu ile arasında sorunlara neden olmuş ve Musk’ın Tesla’daki yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Şortların hepsinin satıldığı belirtildi.