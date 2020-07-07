BİST118.4850.00EURO7.760.03USD6.860.05ALTIN393.970.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Açığa satanları şortla tiye aldı
    ABONE OL
    07.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Açığa satanları şortla tiye aldı

    Dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Japon Toyota’yı geride bırakan ve araç satışları beklentileri aşan Amerikalı Tesla, kırmızı saten şort satmaya başlayarak şirketin hisselerini açığa satanları tiye aldı.

    Açığa satanları şortla tiye aldı

    Bir hisseyi değer kaybedeceğini düşünerek sattıktan sonra düşük fiyattan geri toplamak, yani açığa satış, İngilizce’de “short selling” olarak ifade ediliyor. Tesla CEO’su Elon Musk pazar Twitter’dan, “Sınırlı sayıda ‘short’ şortumuz geldi” dedi.

    Tesla’nın sitesindeki “kısa şortlar”ın arkasında altın rengi bir “S3XY” işlemesi yer alıyor. Harfler şirketin ürettiği araç modellerini temsil ediyor. Şortların satış fiyatı 69.420 dolar. Reuters’ın haberine göre son üç rakam Musk’ın 2018’de paylaştığı, Tesla’yı hisse başı 420 dolar karşılığı borsadan çıkarmayı düşündüğünü tweet’lere gönderme yapıyor. Söz konusu tweet Musk’ın ABD sermaye piyasası kurumu ile arasında sorunlara neden olmuş ve Musk’ın Tesla’daki yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Şortların hepsinin satıldığı belirtildi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güneş bebek mucizesi

    Güneş bebek mucizesi

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Sıradaki Haber