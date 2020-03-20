Açık büfeye son, masalara mesafe

Buna göre, restoranlarda masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Açık büfe uygulamasının el teması olasılığı nedeniyle riskli bir uygulama olduğu göz önünde bulundurularak, gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak. Bakanlığın, restoranlarda alınmasını istediği diğer bazı tedbirler ise şöyle:



Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğinde su ve deterjanın ardından sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalı.



Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat etmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalı.



Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalı.



Otellerde misafirlerin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek şekilde çırpma ve silkeleme yapılmadan toplanmalı



Otellerdeki sauna, masaj, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı.



Odalar ve diğer kapalı alanlar rutin günlük temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalı.



Görevliler oda temizliği yaparken eldiven kullanmalı ve her odada yeni eldiven giymeli.



Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalı.



Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmeli.



TÜROB’dan set menü önerisi



Türkiye Otelciler Birliği’nce (TÜROB), üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, “kahvaltı tabağı ve set menü” uygulamasına geçilmesi tavsiye edildi. Koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında üyelerine öneride bulunan TÜROB’dan şu açıklama yapıldı:

“Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda ‘açık büfe’ uygulamasının kaldırılarak yerine ‘kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini öneriyoruz.”



Sağlık turizmine ara verilecek



Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi kapsamında hastaların Türkiye’ye getirilmesinin ertelenmesi kararı aldı. Kovid-19 salgını sürecinde gerekli görülen durumlarda tüm hekimler ve diğer sağlık personeli, branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, koronavirüs hastalarının olduğu birimlere gerekli desteği sağlayacak.