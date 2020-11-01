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    HaberlerEkonomi Haberleri Açık veri kaynakları ücretsiz ve yasal
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    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Açık veri kaynakları ücretsiz ve yasal

    Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, “Açık veri, hem yasal hem de teknik olarak paylaşılmasında engel olmayan, herhangi bir telif, patent gibi bir mülkiyet koruması sistemlerinden bağımsız, herkes tarafından ücretsiz ve özgürce tekrar tekrar kullanılabilen bir veri çeşidi” dedi.

    Açık veri kaynakları ücretsiz ve yasal

    Eren, trafik kazalarının azaltılmasından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufundan finansal politikalara kadar her alanda açık veriden faydalanmanın mümkün olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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